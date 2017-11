Nagold Es geht um mehr als nur gutes Essen

Nagold. Seit der Jahrtausendwende wird die schuleigene "Mensa" der Burgschule von den Oberstufenschülern betrieben. Von Montag bis Donnerstag kümmern sich die Siebt-, Acht- und Neuntklässler unter Anleitung um ein frisches und ausgewogenes Menü. Und sie lernen dabei fürs Leben.

Die Gruppen von jeweils fünf Schülern sind auch maßgeblich an der Organisation beteiligt. Zu Beginn des achtwöchigen Dienstes überlegen sie sich verschiedene Gerichte und stellen einen Speiseplan auf. Am Morgen des jeweiligen Tages wird dann eine Einkaufsliste gefertigt, und mit ein bisschen Geld in der Tasche geht es dann gemeinsam zum Supermarkt. Die Jugendlichen lernen dabei nicht nur Selbstständigkeit sondern auch, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Nachdem die Aufgaben untereinander verteilt sind, geht es auch schon los mit dem Kochen.

Gemüse schneiden, Zwiebeln anbraten und einen Teig kneten stehen auf dem Programm. Heute soll es neben verschiedenem Gemüse einen Zwiebelkuchen und eine Kürbissuppe geben. In entspannter Atmosphäre arbeiten die Schüler mit modernen Küchengeräten an ihrem Menü. Es wird viel miteinander geredet und gelacht. Die Jugendlichen helfen sich gegenseitig und werden von Lehrerin Luisa Hufschmidt begleitet. Sie arbeitet seit mehr als zwölf Jahren täglich mit den Jugendlichen gemeinsam am Mittagessen. "Es ist ein tolles Projekt, bei dem die Schüler praktisch Grundlagen für den Beruf erlernen", erklärt die Nagolderin. "Außerdem werden Werte wie Respekt, das Beachten von Regeln und die Arbeit im Team gestärkt."