Nagold "Es funktioniert deutlich besser als gedacht"

In seinem Bericht ließ Thomas Blenke allerdings auch nicht unerwähnt, dass sich die Mitgliederzahl der CDU im Kreis Calw mit rund 750 in einem "leichten Sinkflug" befinde. Doch mache der demografische Wandel eben auch vor der CDU nicht halt, und es seien alle Parteien vom Mitgliederschwund betroffen. Positiv wertete es der Vorsitzende, dass es im Kreis Calw gelungen sei, die Ortsverbände zu erhalten, und er betonte: "Die Stärke der CDU ist die Präsenz in der Fläche".

Vor seiner Teilnahme am Requiem für Altkanzler Helmut Kohl in Speyer ließ es sich CDU-Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (MdB) nicht nehmen, die aktuelle Entscheidung im Bundestag zur Ehe für Alle zu kommentieren. "Ich bin bockelhart dagegen", machte Fuchtel deutlich, dass er es für ausgeschlossen halte, dass der Beschluss verfassungskonform ist. Gleichzeitig sprach er von einem inakzeptablen Verfahren – und mit Blick auf den Zusammenschluss von Rot-Rot-Grün von einem "guten Beispiel für schlechten politischen Stil".

In seinem Bericht aus der CDU-Kreistagsfraktion wies der Nagolder Oberbürgermeister Jürgen Großmann auf die im November anstehende Wahl des Landrats hin. Wenn es nach der CDU-Fraktion gehe, so Großmann, solle der alte Landrat auch der neue sein. "Helmut Riegger macht eine richtig gute Arbeit".

Das 500-jährige Reformationsjubiläum hatte die CDU zum Anlass genommen, den Nagolder Dekan Ralf Albrecht als Redner zum Kreisparteitag einzuladen. Und so beleuchtete Ralf Albrecht in seinem Referat vor allem die Freiheitsschrift des Reformators Martin Luther: "Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan".

Doch sei es heute keine einfache Zeit, was die Freiheit betreffe – und Ralf Albrecht beschrieb die Gefahr, in einem Korsett von Ersatzreligion zu ersticken. "Wenn wir nur noch sagen, wir retten das Klima, vergessen wir, wie unsere Seele gerettet wird, das ist Ersatzreligion", so Albrecht.

Gleichzeitig betonte er die Pflicht des Staates, die Freiheit von Religionsausübung zu gewährleisten – und für den Dekan ist es wichtig, "dass die Christen in diesem Land offen und ehrlich zu ihren Werten stehen". Dazu gehöre aber ebenso, dass man 24 Stunden lang am Tag mit einer jüdischen Kippa durch Berlin laufen können müsse. In den Augen Albrechts kann es nicht sein, dass in der Türkei 50 Kirchen geschlossen werden und hier kein Mensch irgendetwas sage.

Zur Freiheit gehöre aber auch die Verantwortung. In diesem Zusammenhang unterstrich Ralf Albrecht: "Wie wir mit den Schwächsten umgehen, zeigt, wie wir mit allen umgehen." Zu den Schwächsten zählte er dabei die im Mutterleib, auf dem Strebebett sowie in materiellen oder psychiatrischen Notlagen – und wer diese schütze, der schütze die Welt.

Und Ralf Albrecht war jetzt selbst auch so frei, mit Blick auf das Thema "Ehe für alle" festzustellen, dass er in diesen Tagen nicht vollinhaltlich bei seiner Evangelischen Kirche sei. Zwar verstehe er, dass es verschiedene Strömungen gibt, doch in dieser Frage sei ihm die katholische Bischofskonferenz näher.

(up). Breiten Raum beim Kreisparteitag der CDU nahmen die Wahlen ein. Die Kür der stellvertretenden Kreisvorsitzenden fiel auf Ingrid Bauer, Klaus Mack und Carl Christian Hirsch. Kreisschatzmeister bleibt Karl-Heinz Wentsch, während Thomas Baitinger als Schriftführer bestätigt wurde. Pressereferentin der Kreis-CDU ist jetzt Ricarda Becker, und das Amt des Internetbeauftragten behält Jonathan Frank. Als Beisitzer gewählt wurden Raphael Beck, Jochen Borg, Karin Eichhorn, Christian Gäckle, Margit Gärtner, Denise Gerath, Andreas Kuhn, Heinz Ossmann, Rüdiger Pfrommer, Kurt Reich, Rosemarie Röhm-Frenzel, Philipp Weber, Kerstin Weiss und Sabine Zenker.

Ehrungen standen im Nagolder Kubus auch auf der Tagesordnung: Seit 60 Jahren hält Jobst von Mengersen der Partei die Treue. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden zudem Martin Sayer und Heinrich Waldecker ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Karl Bürkle, Walter Graze, Winfried Kappler, Fritz Klink, Karl Lörcher, Walter Metz, Eckart Reczko, Brigitte Schied, Gerold Strobel, Heinz Tiedtke, Hans-Dieter Wagler und Ulrich Weiss CDU-Mitglieder. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Helmut Fessele, Peter Kotal, Bettina Müller, Christel Roller, Inge Schuon, Wilhelm Schuon und Otmar Wehrstein geehrt.