Nagold Erschöpfung scheint ein Fremdwort zu sein

Seit 2014 war der Rohrdorfer auch bei "Jugend debattiert" nicht nur äußerst erfolgreich – er hat es mit seinem Wissen um viele aktuelle Themen und seiner Wortgewandtheit bis unter die besten 15 des Stuttgarter Vorentscheids fürs ganze Ländle geschafft –, sondern er war 2015 auch Juror beim Regionalfinale. Und weil Debattieren, Argumentieren, Sprachebenen ausloten ihm spürbar liegen und Freude machen, trat Fabian Wüst noch kurz vor Schuljahresende beim Abiturientenforum der Firma Fischer in Waldachtal zu einer Podiumsdiskussion mit an, in der Vertreter von sechs regionalen Gymnasien, allesamt künftige Abiturienten, Fischer-Azubis und Dualstudierende der Firma sich unter Leitung eines FAZ-Ressortleiters einen verbalen Austausch lieferten zum Thema: "Leben im Jahr 2030". Da war Fabian ganz in seinem Element.

Mit 7000 Rangern beim Eurocamp in Polen

Ach so: Ferien?!? Für die meisten eine Zeit des "Chillens" – bei ihm fast Fehlanzeige. In den ersten Ferienwochen war Fabian mit rund 7000 Rangers auf einem Eurocamp in Polen, in der Nähe von Breslau, an das sich ein "Hike" durch Polen bis nach Sachsen-Anhalt anschloss – "eine tolle Erfahrung", meint der leidenschaftliche Handballer und Skifahrer, der anschließend ans Eurocamp mit seiner Familie immerhin eine entspannende Woche in Barcelona verbrachte. Da kamen ihm die bisherigen Spanisch-Kenntnisse durchaus zugute. Fürs Abitur hat Fabian aber Englisch als Prüfungsfach gewählt. Wohin die Richtung eines geplanten Studiums gehen soll, ist dem kommenden Abiturienten noch nicht so klar.

Doch wenn es sich ergibt, würde Fabian Wüst nach dem Abi auf einer Bibelschule oder einer ähnlichen Einrichtung auf einem anderen Kontinent gerne noch weitere Erfahrungen sammeln, bevor er sich zu einem Studium einschreibt.