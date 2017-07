Nagold Ernährung spielt eine große Rolle

Doch verfüge der Kindergarten mit Koch Frank Eylander vom Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum über einen "super kompetenten Caterer" – aber auch aus dem Erzieherinnen-Team seien tolle Ideen gekommen.

So erinnerte Sabine Meyer an eine Wanderung ins Emminger Backhaus, wo die Kinder Pizza gebacken hatten. "Wir haben dabei ein tolles Jahr erlebt", so ihr Fazit nach dem erfolgreichen Zertifizierungs-Prozess.

Wie Peter Schäfer als Leiter der Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz beim Landratsamt anmerkte, wurde im Kindergarten Hohe Straße "ein passgenaues Konzept entwickelt". Sein Eindruck lautete deshalb: "Hier ist mit großem Engagement an vielen kleinen Details gearbeitet worden, die nachhaltig wirken und gelebt werden." Deshalb freute sich Schäfer natürlich, als er das von Landwirtschaftsminister Peter Hauk unterzeichnete Zertifikat überreichen konnte.

Von einer Aktion mit möglichem Modellcharakter für die übrigen Nagolder Kindertagesstätten, sprach Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Denn gerade das Thema Ernährung spiele eine große Rolle – und "dieser Prozess ist genau in unserem Sinn", hoffte der OB auf Nachahmer. Und weil der zweigruppige Kindergarten in einer ehemaligen Jugendstil-Villa in der Hohe Straße 5 aus allen Nähten platze, erinnerte der Rathauschef an das Ziel, in diesem Bereich eine moderne Kindertagesstätte zu schaffen – und zwar in einem Umkreis von 250 Metern, wobei es das Grundstück bereits gebe.