Nagold Ermittler halten sich noch bedeckt

Nagold/Horb/Tuttlingen. Unbestritten und auch von der Polizei bestätigt ist, dass es am Donnerstag gegen 13.20 Uhr im Eingangsbereich des Horber Real-Marktes eine tödliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gab. Dass es sich dabei um einen 33 Jahre alten Türken und einen 30 Jahre alten Albaner handelte, wollte das Polizeipräsidium Tuttlingen am Freitag mit Hinweis auf noch laufende Ermittlungen nicht offiziell bestätigen. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 33 Jahre alte Mann tödliche Stichverletzungen. Den 30 Jahre alten, der Tat dringend Tatverdächtigen konnte die Polizei festnehmen. Er wurde am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erfließ.

Zurückhaltung üben offizielle Stellen auch, wenn es um den Wohnort des Opfers geht. Obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt, ist davon auszugehen, dass der Getötete aus dem kleinen Nagolder Teilort Schietingen kommt. Dort waren am Donnerstag mehrere Stunden lang 15 Kräfte des Roten Kreuzes und vier Notfallseelsorger im Einsatz, um die Familie des Opfers zu betreuen und zu versorgen. Ein Anwohner beobachtete zudem, dass sich viele Menschen türkischer Abstammung gegen Abend in dem kleinen Ort aufhielten.

Derweil haben Beamte der zuständigen Kriminalpolizei Rottweil die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Da die eigentliche Täterschaft klar zu sein scheint, wird es bei den Nachforschungen um die Klärung der Frage gehen, ob es sich bei der Tat um einen gezielten Mord oder einen Totschlag handelt.