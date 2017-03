Nagold Erlebnisreiche Tage

Die Gruppe ist vom 4. bis 11. September im Haus Regina Pacis, in schönen Zwei- und Einbettzimmern untergebracht. Die Zimmer sind alle mit Dusche und WC ausgestattet und mit dem Aufzug erreichbar. Das Haus Regina Pacis in Leutkirch ist ein "Ort heilender Begegnung" für alle, die etwas für ihren Geist, ihre Seele und ihren Körper tun wollen.

Kreativität, Austausch und Besinnung in den lichtdurchfluteten Räumen – alles kommt zu seinem Recht. Im Speisesaal, in der Cafeteria, im Kreativraum, in der Turnhalle, in der großen Parkanlage oder in der hauseigenen Kapelle mit täglichen Gottesdiensten dürfen sich die Gäste wohlfühlen. Ein vielseitiges Freizeitangebot wartet auf die Teilnehmer. Dabei können sich alle erholen und gemeinsam erlebnisreiche Tage genießen. Das gemeinsame Hören auf das Wort Gottes soll die Freizeit prägen.

Es können auch Begleitpersonen mitgenommen werden. Die Zimmer werden dann nebeneinander reserviert oder als Doppelzimmer vergeben.