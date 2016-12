Nagold Erfolgsmomente bleiben unvergessen

In jedem Spiel gibt es einen Moment, der besonders spannend ist: Wie im Duell stehen sich Pitcher und Batter belauernd gegenüber. Der Erste holt aus, wirft den Ball und der Zweite möchte ihn mit dem Bat (Schläger) treffen. Die Sekunden wirken lange wie Stunden: Wie heftig trifft er den Ball? In welche Richtung schlägt er ihn?

Doch "man muss den Ball erst mal treffen", erklärt Marius pragmatisch. Selbst Profis würden nur etwa ein Drittel aller Bälle richtig schlagen.

Hat der Batter aber getroffen, lässt er den Schläger zu Boden fallen. Von der Homebase (seiner Ausgangsposition) sprintet wer zur ersten, zweiten oder dritten Base, bevor die gegnerische Mannschaft den Ball einfängt. Erreicht er wieder seine Homebase, hat sein Team einen Punkt – ein Hochgefühl für ganze Mannschaft.

Ich komme ins Spiel und werde der "Defense-Mannschaft" zugeteilt. Das heißt: Wir sind im Feld und versuchen, den Batter daran zu hintern, die erste Base zu erreichen. Fachmännisch ausgedrückt: "Wir wollen ihn out machen." Platziert werde ich mit einem Teamkollegen auf dem Outfield. Das ist der Teil des Feldes, auf das der Ball fliegt, wenn der Batter ihn am weitesten schlägt.

Das Outfield ist die typische Anfängerposition. Die Bälle kämen, meint der Coach, hier im großen Bogen runter, sodass man sie gut beobachten und fangen könne. Ich versuche mein Bestes. Doch mein routinierter Outfield-Mitspieler packt den Ball vor mir. Trotzdem ist es aufregend, plötzlich Teil des Spiels zu sein: Auch von mir hängt ab, welche Base der Batter erreicht. Bevor ich zum Fangen komme, ist die gegnerische Offense-Mannschaft dreimal out und das heißt: Es wird gewechselt. Jetzt dürfen wir offensiv spielen und den Ball schlagen.

Der Verzweiflung nahe frage ich: "Mit dem schmalen Schläger so einen kleinen Ball treffen?" "Funktioniert", so ein Teammitglied lakonisch. Für mein Team befürchte ich das Schlimmste. Alle haben auf Anhieb getroffen. Als Letzter bin nun ich an der Reihe.

Ich nehme den Schläger. Der Coach zeigt es mir mit dem Zeigefinger: "Man muss den Ball etwa an dieser Stelle treffen. Triffst du ihn weiter oben oder weiter unten, kann das Holz brechen" – das ist Schlagen für Fortgeschrittene.

Ich sollte außerdem darauf achten, dass mir der Schläger versehentlich nicht aus der Hand rutscht und mit Karacho die Scheibe demoliert. Übrigens, so rät es der Coach, müsse die Schlagbewegung vom ganzen Körper kommen und nicht nur von den Armen.

Eine Sekunde vor dem Schlag. Die Spannung steigt. Werde ich treffen und für Jubel sorgen?

Wurf-, Fang- und Schlagtechniken haben wir vor dem Spiel ausführlich geübt. Die erste Schwierigkeit ist, den Ball mit dem Baseball-Handschuh zu fangen. "Du darfst nicht so nach dem Ball grapschen", weist der Coach an. Ich müsse den Ball einfach in die "Handverlängerung" fallen lassen und ganz genau beobachten, wie er auf mich zufliegt.

Wachsam bleiben bis zur letzten Minute

Der Coach bewertet: "Fangen ist schon ganz gut gelaufen, der Rest kommt mit der Übung". Nur beim Werfen müsse ich "den Körper mehr einsetzen, der Wurf darf nicht nur aus dem Handgelenk kommen", rät er.

Marius hat mich gewarnt, bevor das Spiel angefangen hat: "Baseball ist auf Versagen ausgelegt." Ein Spiel dauere geschlagene drei Stunden. Seine Spieler müssen bis zur letzten Minute "im Kopf wach sein, 90 Prozent von denen im Feld tun die meiste Zeit nichts", sagt er.

Dennoch muss jeder bei der Sache bleiben, wissen wo die Mitspieler stehen und zu wem man den Ball wirft, falls man ihn gefangen hat. "Man braucht nicht nur Ausdauer, es ist auch eine mentale Herausforderung", sagt der Coach. Wenn die Mannschaft dann einen Punkt bekomme, seien es "unvergessliche Momente."

Unvergessen bleibt zuletzt auch dieser Moment: Der Pitcher holt zum Wurf aus. Wirft. Der Ball fliegt. Ich beobachte ihn. Hole aus. Schwinge – treffe und renne los. Ein Hochgefühl. Solche Augenblicke gibt es nur beim Baseball – einem Spiel, das Ausdauer mit großartigen Momenten wie diesen belohnt. "Wer einmal angefangen hat, kann nicht mehr aufhören", wissen die Spieler.

Es wird Zeit für einen Selbstversuch. Ob ganz alltäglich oder doch außergewöhnlich, ob schweißtreibend-sportlich oder musisch-entspannt – unsere Reporter geben in der neuen Serie "Mittendrin" alles. Sie schwitzen mit beim Tanzen, musizieren im Blockflötenspielkreis oder versuchen sich im Kampfsport.

Die Nagold Mohawks wurden 1996 gegründet. Seit 1999 hat der Verein ein Baseballfeld, das die Mannschaften im Sommer zum Training nutzen. In den Wintermonaten findet dieses in der direkt benachbarten Eisberghalle statt. Bei den Mohawks spielen derzeit drei Mannschaften: die "Baseball Junioren" (von 8 bis 15 Jahren), die "Baseball Herren" (ab 15 Jahren) und die Mixed-Mannschaft (ab 15 Jahren). Kontakt und weitere Infos gibt Coach Marius Nöther unter Telefon 0160/4 46 51 65 und per E-Mail unter marius-noether@nagold-mohawks.de. Interessierte können sich über den Verein auch unter www.nagold-mohawks.de informieren.