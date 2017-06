Nagold Erfolge beim Bundeswettbewerb

Nagold. Emilie Caupin (Mezzosopran) und Konrad Sautter (Klavier) haben beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" hervorragend abgeschnitten. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Regionalwettbewerb in Nagold und am Landeswettbewerb in Heidenheim konnten beide Schüler der Städtischen Musikschule Nagold auch in Paderborn beim Bundeswettbewerb eindrucksvolle Preise gewinnen.

Für das souverän vorgetragene Programm, das Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Jules Massenet und Bertold Hummel umfasste, erhielt Emilie Caupin einen 2. Preis und Konrad Sautter einen 3. Preis. "Eine große Auszeichnung, da gerade die Altergruppe V mit vielen Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet extrem groß besetzt war", freute sich Nagolds Stadtmusikdirektor Florian Hummel. Für Konrad Sautter war die Teilnahme am Bundeswettbewerb einfach fantastisch: "Es war für mich eine tolle Erfahrung, die eigene Weiterentwicklung im Verlauf der drei Wettbewerbsrunden zu erleben." Sein Klavierlehrer Martin Kalmbach ergänzte: "Die künstlerische Leistung des Duos hat mich sehr berührt."

Dozentin Barbara Ehmann war begeistert von der Stadt Paderborn und insbesondere von der sehr schönen Aula des Gymnasiums, die mit aufsteigendem Gestühl und guter Lichttechnik den jungen Musikern einen "echten Bühnenauftritt" ermöglichte. Emilie Caupin stellte die Gesamtleistung in den Mittelpunkt: "Wir waren ein gutes Team."