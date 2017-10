Nagold Endspurt bei "Kunst auf Abwegen"

In den letzten Tagen der Kunstaktion stehen noch einmal einige begleitende Veranstaltungen an. Zum Beispiel Künstlergespräche.

Vera Reschke ist am Mittwoch, 18. Oktober, ab 18 Uhr an ihrem Ausstellungsort anwesend. In den Räumen der Anwaltskanzlei Klaska, Clauss und Schäfer (Bahnhofstraße 34) steht sie Kunstinteressierten Rede und Antwort.

Zwei weitere Künstlergespräche stehen am Freitag, 20. Oktober an. Bei der Ahape GmbH Industriedesign, Freudenstädter Straße 64, ist ab 19.30 Uhr Stefanie Reling vor Ort. Die in Stuttgart und Wiesbaden lebende Künstlerin ist dritte Preisträgerin des Nagolder Kunstpreises. Seit 2001 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin. Bei den Architekten Dausacker-Wohlfarth, ebenfalls in der Freudenstädter Straße 64, stellt sich zudem am Freitag ab 19.30 Uhr Usch Quednau den Fragen der kunstinteressierten Besucher. An dem Ort stellt übrigens zudem auch Hanswerner Kirschmann aus, der diesjährige erste Preisträger des Kunstpreises der Nagolder Freiberufler.