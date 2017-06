Nagold Endlich Zeit für Skatspielen und Reisen

Eine so lange Karriere an der Spitze einer Bank ist ungewöhnlich – Gottschalk hatte 1982 im Alter von 31 Jahren den Posten übernommen. "Ich wollte ganz früh in Vorstandsverantwortung", sagt er. Dort hat er unter großem Einsatz Karriere gemacht – in einer Sechs-Tage-Woche bringt er seit 14 Jahren auch noch die Aufgabe als Aufsichtsrat in der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank in Frankfurt unter, die mehrheitlich Genossenschaftsbanken wie der Volksbank in Herrenberg gehört.

Seit 2010 ist er dort Aufsichtsratsvorsitzender und wird es auch nach Abschied von der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg noch ein Jahr lang bleiben. "Die Beanspruchung wird aber ein ganzes Stück zurückgehen, das ist auch schön so", sagt Gottschalk.

Reise nach Hawaii geplant