Nagold Emmingen hat eine neue gute Stube

Nagold-Emmingen. Im Jahr 1811 wurde das kleine Gebäude nahe der Kirche als Schulhaus errichtet. Für viele Jahre wurde es als Rathaus genutzt, von 1838 bis 1925. Anschließend war 31 Jahre lang der Kindergarten darin untergebracht. So kam das Kinderschüle zu seinem Namen. Immer wieder war das Gebäude vermietet, diente mitunter von 1991 bis 1994 als Gemeindearchiv. In diesem Stück Ortsgeschichte ist also schon viel passiert. Doch seit 16 Jahren ist es darin still. 2001 ist die letzte Mieterin ausgezogen.

"Schon seit vielen Jahren ist es dem Ortschaftsrat ein Bedürfnis, dieses schöne Gebäude einer Nutzung zuzuführen", berichtete Ortsvorsteher Oskar Huber. Deswegen wurde das kommunale Gremium nun aktiv, renovierte das Gebäude nahezu komplett in Eigenleistung und richtete es als Treffpunkt Kinderschüle wieder für die Bevölkerung her. Das Ziel: "So viel wie möglich vom Gebäude erhalten", so Huber.

Am Sonntag konnte die Einrichtung in neuem Glanz eröffnet werden. Viele Interessierten sahen sich merklich fasziniert in den Räumen um. Der Kinderchor des Emminger Liederkranzes sang unter Leitung von Kerstin Ensslin ein paar Lieder zur Unterhaltung.