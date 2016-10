Nagold Elternteam komplett

Nagold. Auch am OHG wurde in den vergangenen Tagen in der ersten Elternbeiratssitzung im Schuljahr 2016/2017 der Elternbeiratsvorstand gewählt. Petra Katz hat das OHG, und somit auch das Vorstandsteam, verlassen, da sie nun kein Kind mehr an der Schule hat. Sie war seit 2008 im Vorstandsteam tätig. Der Dank der Elternvertreter für ihr großes und langjähriges Engagement, welches sie für die Schulgemeinschaft am OHG geleistet hat, war ihr gewiss.

Somit musste an dem Abend ein Nachfolger für das Vorstandsteam gefunden werden. Der neue Elternbeiratsvorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Tanja Laupitz bleibt auch für das neue Schuljahr erste Vorsitzende des Elternbeiratsvorstandsteams.

Weiterhin bleiben Evi Koepp und Udo Vollmer ein weiteres Schuljahr im Elternbeiratsvorstandsteam. Neu hinzugekommen ist Heike Blessmann, die schon mehrere Jahre als Elternvertreterin am OHG tätig ist.