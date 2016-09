Nagold Eisenbahn-Nostalgie

Führung im Lok-Schuppen

Wo einst die Königlich Württembergische Staatseisenbahn verkehrte, unterhält die Schwäbische Albbahn noch heute die Verbindung zwischen der Gemeinde Engstingen und der Stadt Schelklingen. Die Fahrt führt über eine der schönsten landschaftlichen Strecken in Süddeutschland. Zeit für Mittagessen, eine Führung im Lok-Schuppen und Kaffeetrinken in Münsingen ist eingeplant. Abfahrt mit dem Bus ist um 9 Uhr am Parkplatz der Berufsschule Nagold. Die Rückkehr ist für 18.30 Uhr geplant. Es sind noch Plätze frei. Auch Nichtmitglieder des Vereins sind willkommen.

Anmeldungen sind bis Montag, 26. September möglich bei Judith Bruckner, Telefon 07452/ 790275 oder Roland Bühlmaier, Telefon 07452/1733.