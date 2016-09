Nagold Einmal aus der Drohnen-Perspektive

Nagold. Mit einem leisen Surren steigt die Drohne in die Luft und umkreist das Flachdach des Herrenausstatters Digel am Wolfsberg. Dann lenkt Jacob Wawer, Geschäftsführer von BW Filme, seine fliegende Kamera in Richtung zweier Männer. Langsam steuert sie auf Jochen Digel, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens, und Oberbürgermeister Jürgen Großmann zu, umkreist die beiden Herren und setzt dann wieder zur Landung an. "Ja, das passt so!", ruft Wawer und beginnt, die Drohne wieder einzupacken.

"Ich sehe großes Potenzial für Nagold"

Hintergrund dieses außergewöhnlichen Filmdrehs im Industriegebiet ist eine Aktion des Schwarzwälder Boten. Nach dem Erfolg von "Nagold bewegt", geht das Format unter dem Motto "Nagold entdecken" in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr steht ab Montag, 5. September, wöchentlich ein Nagolder Unternehmen im Mittelpunkt. Den Auftakt macht die Stadt Nagold selbst.