Nagold Eine Leidenschaft, die mit der Heimatstadt verbindet

Während der Erarbeitung des Stückes wird täglich geprobt, gelacht und diskutiert, bis alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sind. Die klassische Regiearbeit haben die Mitglieder bereits seit ihrem Bestehen neu interpretiert. Nicht ein Regisseur konzeptioniert die Inszenierung, sondern jeder kann seine kreativen Ideen und eventuelle Bedenken einbringen, sodass auf diese Weise eine spannende und einmalige Theaterarbeit möglich wird. Die Darsteller, die sich auch in anderen Theatergruppen an ihren Studienorten engagieren, schätzen diese Organisation besonders, weil sie ihnen mehr Freiraum für die eigene Interpretation ihrer Rollen lässt.

Die jährliche Probenzeit wird immer fiebrig erwartet und schweißt die Gruppe zusammen, denn ein jeder profitiert von der engen Zusammenarbeit und Unterstützung der anderen. So entsteht zwischen den Mitgliedern, ob nun aktiv oder im Hintergrund tätig, ein einmaliger Zusammenhalt, der sich auch auf die stetig wachsende Zuschauergemeinde überträgt.

Tragikomödie voller Spannung und Herz

In diesem Jahr können sich die Zuschauer auf eine Tragikomödie voller Spannung und Herz von der amerikanischen Autorin Beth Henley freuen. Im April zeigt die Teilzeitbühne: "Verbrecherische Herzen". Aufgeführt wird am 8. und 9 April um 19 Uhr in der Alten Seminarturnhalle in Nagold. Kartenreservierungen per E-Mail an teilzeitbuehne@ gmail.com oder http://teilzeitbuehne.wixsite.com/nagold.