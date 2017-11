Nagold Eine kleine Nachmittagsmusik

Konzerte nur am Abend? Nicht in der dunklen Jahreszeit. Ausgehend von einer neuen Kooperation zwischen OHG und Stadt musizieren die Musikabiturienten am Mittwoch, 29. November, ab 16 Uhr im Kubus mit einer kleinen Nachmittagsmusik unter der Überschrift "Kaffeekonzert".

Nagold. Auf Initiative von Stadtmusikdirektor Florian Hummel, Leiter der städtischen Musikschule, der in Holland studierte und dort die Begeisterung für nachmittägliche Konzertreihen miterleben durfte, hat sich ein neues Projekt in Nagold entwickelt. OHG und Stadt kooperieren und gehen einen neuen Weg mit Musik zur Kaffeestunde, den es bislang in dieser Form nicht gab.

Fachbereichsleiter Matthias Flury, Musiklehrer am OHG ist begeistert von diesem spannenden Projekt, das in seiner Form beispielhaft ist für gymnasiale Bildung. 15 begabte Musikabiturienten, die im kommenden Frühjahr ihre Reifeprüfung ablegen, werden in zunächst zwei terminierten Nachmittagskonzerten im Kubus kurz vorm Abitur Teile der musikalischen Werke vorstellen, die Prüfungsrelevanz haben. Das OHG ist die Schule im Regierungsbezirk Karlsruhe mit den meisten Musikabiturienten, so Musiklehrer Flury.