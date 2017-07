Nagold Einbruch in mehrere Wohnungen

Unliebsamen Besuch hatten Bewohner in dem Mehrfamilienhaus in der Calwer Straße 43 in Nagold. Am waren im Zeitraum von 19.45 bis 23 Uhr Einbrecher in das Gebäude eingebrochen und haben dabei 250 Euro Bargeld und mehrere wertvolle Schmuckstücke aus verschiedenen Wohnungen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei hofft nun, dass aufmerksame Beobachter, die Täter beim Einbruch oder sonstige auffällige Personen beobachtet haben. Vermutlich waren der oder die Täter noch am Werk, als der Bewohner nach Hause kam. Die Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07452/93050 beim Polizeirevier Nagold zu melden.