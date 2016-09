Nagold Einbrecher suchen Mobilfunkshop heim

Nagold - Unbekannte sind am Mittwoch in einen Mobilfunkshop in der Haiterbacher Straße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und hebelten in den Räumen mehrere Türen auf. Die Einbrecher klauten Mobiltelefone verschiedener Marken im Wert von rund 15.000 Euro.