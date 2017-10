Nagold Ein Verein gibt der Schule Profil

Wir schreiben das Jahr 1977: An einem Juni-Tag treffen sich Nagolder Bürger zur Gründung des Vereins mit dem Namen "Förderverein für Lernbehinderte Nagold". Zwei Jahre davor bereits haben die intensiven Vorarbeiten zur Vereinsgründung begonnen. Nun sitzen sie da, Erhard Benzing, unermüdlicher Schulleiter der Burgschule und seine Mitstreiter. Gemeinsam gründen sie den Verein, der in Zukunft mit einer ganzen Palette an Aufgaben die Schularbeit begleiten und unterstützen wird.

Dabei ist die Gründung von Schulfördervereinen damals noch ein Novum. "Wir waren einer der ersten Schulfördervereine im Land", weiß der heutige Schulleiter Paul Miller zu berichten. 27 Mitglieder hat der Verein im Gründungsjahr. Zehn Deutsche Mark im Jahr ist der Beitrag hoch. Neben Benzing als Vorsitzendem gesellt sich Viktoria Wenzler als Stellvertreterin zum Vorstand dazu. Werner Fiedler übernimmt die Kasse, Jutta Wernitsch die Schriftführung. Hinzu kommen vier Beisitzer.

"Lernen Fördern Nagold und Umgebung", nennt sich der Verein heute. Thomas Fritz ist aktuell der erste Vorsitzende. Ihm zur Seite steht Paul Miller. Aktuell unterstützt der Verein viele Bereiche. Schullandheimaufenthalte, Theaterprojekte oder auch der Flötenunterricht werden bezuschusst. Unterstützt wird das innovative Konzept des Mittagstischs, das an der Schule auch als Berufstrainingsprojekt eine wichtige Rolle spielt. Geld fließt in die Kücheneinrichtung, in Beschäftigungs- und Spielgeräte für die Nachmittagsbetreuung, in Lohnkosten für die Betreuerin in der Küche und in die Hausaufgabenbetreuung. Es ist also eine große Bandbreite an Aktionen, die vom Förderverein heute abgedeckt werden – und die es sonst womöglich gar nicht geben würde.