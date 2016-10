Nagold "Ein Symbol, dass wir jetzt Freunde sind"

Er will die Leute zur Wachsamkeit animieren

Der Name "Nagold" wird für Ernest Kolman immer eine schwarze Marke im Gedächtnis sein. Seine beiden Cousinen Ruth und Rosemarie Marx sind hier auf die Welt gekommen. Beide haben die NS-Zeit nicht überlebt. Im Nagolder Rathaus erklärte Kolman, dass er sich gesagt habe, dass er die Geschichte der Familie seines Onkels Eugen Marx hier erzählen wolle, sollte er mal nach Nagold kommen. Und das hat er jetzt getan: In Nagolder Schulen, in der Waldschulhalle Neuweiler und in der Remigiuskirche Nagold.

Der 90-Jährige lebt mittlerweile in London, ist körperlich und geistig immer noch fit und bezeichnet sich selbst als "Troublemaker". Denn er will die Leute auf seine Geschichte aufmerksam machen und zur Wachsamkeit animieren.