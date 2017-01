Nagold Ein Stück Himmel auf Erden

"Ihre Exzellenz", wie OB Großmann Käßmann spontan ansprach, übrigens deshalb, weil die prominente evangelische Theologin eben ganz offiziell die "Botschafterin" des aktuellen Reformationsjahres ist – und als diese schon seit einigen Jahren im Auftrag der evangelischen Kirche rund um den Globus unterwegs ist, um auf das diesjährige 500-jährige Jubiläum der Reformation aufmerksam zu machen. "Exzellenz" ist die Ehrenbezeichnung für jeden Botschafter. Käßmann wurde jedenfalls offen, herzlich, auch liebevoll und total begeistert aufgenommen in der ACK Vesperkirche und in Nagold überhaupt. Und sie wurde auch reichlich beschenkt.

Die knallgelbe Schürze der Vesperkirche musste Käßmann anziehen, damit sie nun auch offiziell einer der "gelben Engel" der Vesperkirche ist. Dazu eine CD mit dem Vesperkirchen-Lied. Eine weitere CD mit Kirchenmusik, die in der Nagolder Stadtkirche eingespielt wurde. Natürlich ein Vesper-Paket, mit reichlich Vesper-Verpflegung, wie es auch jeder andere Besucher und Gast der Vesperkirche als Wegzehrung mit nach Hause nehmen kann. Eine Tüte mit Vesperkirchen-Tasse und Nagolder Glückmomente-Tee. Und jede Menge einzigartiger Erinnerungsfotos, die diesen außergewöhnlichen Augenblick für alle Beteiligten festhielten.

Doch viel zu schnell ging auch dieser Zauber vorbei. Margot Käßmann hatte schließlich noch ihren Auftritt in der knallvoll besetzten Stadthalle zu absolvieren. Aber man merkte, dass sowohl die Mitarbeiter der Vesperkirche als auch Käßmann dieses "Stück vom Himmel auf Erden" gerne noch ein wenig weiter ausgekostet hätten. Da dürfte Käßmanns Gegeneinladung an die Nagolder, sie doch beim großen Lutherfest im Sommer in Wittenberg zu besuchen, auf ziemlich fruchtbaren Boden gefallen sein. Schließlich gilt es dort, eine jetzt "von ihnen"– eine, die die gelbe Schürze der Nagolder Vesperkirche nun auch ganz offiziell tragen darf – bei ihrem Fest daheim zu unterstützen. So ein "Stück vom Himmel" kann man eben auch sehr gut teilen.