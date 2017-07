Nagold Ein Sommerfest in schöner Kulisse

Nagold. Der Verein für soziale Integration und seelische Gesundheit (VFSI) feierte auf der Burg Hohennagold sein Sommerfest. Um die schöne Kulisse noch besser genießen zu können, gab es musikalische Unterhaltung von dem Duo "He and Me", das den Besuchern mit schönen und bewegenden Liedern einen stimmungsreichen Nachmittag bescherte. Ein besonderes Highlight war der improvisierte Auftritt von Mareike Freitag und dem Duo, die in spontaner Eingebung einige Lieder gemeinsam präsentierten.