Nagold Ein Pokal für den Fünftbesten in Baden-Württemberg

Mehr als 200 Schüler aus den 6. bis 8. Klassen haben im Mai die Herausforderung angenommen.

Einmal im Jahr können Schüler der Sekundarstufe 1 bis zur 9. Klasse sich in vielen europäischen Ländern, wie Frankreich, Spanien, Italien oder Belgien an dem Wettbewerb rund um ihre Englischkenntnisse beteiligen und sich den 45 Fragen in 45 Minuten rund um Wortschatz, Grammatik und englischer Landeskunde stellen. Im Multiple-Choice-Verfahren ist dabei immer nur eine Antwort richtig und bringt Punkte auf dem Weg zu Sieg.

Das OHG Nagold hat in den vergangenen vier Jahren unter der Federführung von Englischlehrer Helmut Brake teilgenommen und dabei die Teilnehmerzahl kontinuierlich steigern können. "Die Schüler haben bei ›The Big Challenge‹ spielerisch die Möglichkeit, ihre Lernfortschritte zu überprüfen", fasste Brake die Teilnahme am dem schulweise durchgeführten Englischwettbewerb zusammen.