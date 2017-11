Nagold Ein Paket erfreut ganze Familien

In Hochdorf wurden jüngst rund 60 Päckchen auf den Weg zu bedürftigen Familien gebracht. Inge Katz und Edith Katz sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Evangelischen Kirchgemeinde in Hochdorf. Jeden November können Spender ihre Weihnachtspäckchen im Evangelischen Gemeindehaus abliefern. "Die Pakete werden vor allem in Kinder- und Altenheimen sowie an arme Familien verteilt", weiß Inge Katz und betont: "Die Pakete kommen hundertprozentig an und wir bekommen immer ein Feedback von den Menschen". Vor diesem Hintergrund spricht sie von einer schönen Aktion, zumal deutschlandweit Tausende von Paketen zusammenkommen.