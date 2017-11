Nagold Ein neuer Ort der Bürgerbegegnung

Nagold. Bunte Luftballons, dutzende Infoflyer in allen Variationen und einige Vertreter der Organisationen, die die Räume des Nagolder Bürgerzentrums künftig nutzen werden – 20 an der Zahl plus das Kinderbüro – erwarteten am Samstagmorgen die Besucher.

In Form einer Hausmesse präsentierten sich Bürgerzentrum und Institutionen der breiten Öffentlichkeit. Einige Besucher und auch die Institutions-Vertreter untereinander tauschten sich aus und sprachen über aktuelle Projekte. Werner Baumeister, der beim Bau als Schnittstelle zwischen Urschelstiftung, Bauplanung und Nutzergruppen fungierte, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz: "Der Raum ist gefüllt, es ist ein vielfältiges Angebot da."

Im Flurbereich hatten die Viertklässler der Lembergschule ihre Zelte aufgeschlagen. Die Jungimker mit eigenen Bienen auf der Schulwiese zogen Kerzen aus selbst gewonnenem Bienenwachs und verkauften selbst hergestellten Honig. Ein Teil des Erlöses geht an den Hilfsverein Netz und kommt so Kindern in Bangladesh zugute. Einen Teil behalten die Schüler für ihren Ausflug ins Schullandheim, wie Projektleiterin Rose Hauenstein, berichtete. Schwungvoll ging es beim Auftritt von "Rinia" zu, der Tanzgruppe des albanischen Kulturvereins. Dank schwarzer Kleidung und wehenden roten Tüchern kamen die rhythmischen Bewegungen der Tänzer besonders gut zur Geltung.