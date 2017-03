Nagold Ein Luftschiff schwebt über der Stadt

Dass es aus diesem Anlass auch Postkarten gab, spricht für sich. Solch ein Anblick war alles andere als Routine. Dem einen Eintrag auf der Karte ist zu verdanken, dass man sogar weiß, dass der Zeppelin LZ 10 "Schwaben" gegen 8.30 Uhr über Nagold gesichtet wurde. Begeistert schreibt der Augenzeuge: "Lieber Herr Kollege! Heute haben Sie etwas versäumt, wie Sie umgehend sehen." Von großem "Jubel" in "tout Nagold" wird da berichtet.

Die zweite Postkarte, die das Luftschiff über der Baustelle der Gewerbeschule in der Calwer Straße zeigt, wurde gleich am nächsten Tag verschickt. "Habt ihr den Zeppelin schon gesehen? Wir haben ihn gestern morgen 9 Uhr 30 über Nagold fliegen sehen...."

Oft dürfte das LZ 10 "Schwaben" eh nicht gesichtet worden sein

Ob nun 8.30 oder 9.30 Uhr – hier unterscheiden sich die Postkartengrüße – klar ist aber, dass der Anblick des 140 Meter langen Luftschiffs auch in Nagold eine Sensation war. Allzu oft dürfte die "Schwaben" eh nicht gesichtet worden sein. Zwar gilt dieser Zeppelin als erstes kommerziell erfolgreiches Luftfahrzeug zum Passagiertransport, doch war der LZ 10 "Schwaben" leider nur ein Jahr in Diensten. Die erste Fahrt war am 26. Juni 1911, genau ein Jahr später verbrannte das Luftschiff nach einem Gewitter-Unfall am Boden bei Düsseldorf. Passagiere und Besatzung waren zu dem Zeitpunkt nicht an Bord. Doch einige Verletzte gab es wohl zu beklagen. Die Rede ist in einer Quelle von 35 Soldaten, die in den Gewitterböen wohl versuchten, das Luftschiff zu sichern.

In dem einen Jahr brachte es der LZ 10 "Schwaben" auf 219 Passagierfahrten. 4354 Passagiere soll er befördert haben. Rund 20 Fahrgäste fanden in der holzgetäfelten und wohl auch recht luxuriös ausgestatteten Passagiergondel Platz. Wahrscheinlich auch an jenem 7. August 1911 als der Zeppelin mit dem schönen Namen "Schwaben" über das Nagoldtal gleitete.