Nagold Ein Hauch von Schlussverkauf

So hatte die Stadt Nagold zusammen mit der Abfallwirtschaft des Landkreises und dem Arbeitskreis Umwelt und Verkehr im Bürgerforum die 26. Gebrauchtwarenbörse in Nagold auf die Beine gestellt. Abgegeben werden konnten am Samstag erneut gut erhaltene und brauchbare Sachen, wobei die bereits vom frühen Morgen an abgelieferte Ware vom Nagolder Umweltbeauftragten Peter Widmann-Rau und seinem Team geprüft wurde.

"Spucken, kratzen, beißen und treten ist verboten"

Angenommen wurden beispielsweise Haushaltsartikel, Spiel- und Sportartikel, funktionierende kleinere Elektrogeräte, gut erhaltene Kleidungsgegenstände, Bücher und Schallplatten, die dann kostenlos abgegeben wurden.