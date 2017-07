Nagold Ein Grund zum Feiern

Nagold. 2012 wurden die Orgeln grundlegend gereinigt und technisch wie klanglich erneuert. Die dafür notwendigen Mittel mussten sämtlich aus Spenden akquiriert werden. Der Finanzplan sah vor, bis 2020 das Darlehen zurückzuzahlen. Durch viele Einzelspenden, Orgelbasare, Orgelpfeifen-Patenschaften und besondere Aktionen wurde nun schon in der halben Zeit die erforderliche Summe zusammengesammelt.

Musikalischer Gottesdienst

Deshalb feiert die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 9. Juli, ein großes Orgelpaten-Fest mit einem musikalischen Gottesdienst, in welchem die Orgel zeigen kann, was in ihr steckt: ihre vornehmste Kunst ist, die Gemeinde beim Singen zu begleiten; sie wird der Kantorei ein gleichwertiger Partner sein bei César Francks "Dextera Domini" sowie ein klanggewaltiges Äquivalent zu den acht Bläsern, Pauken und Chor bei John Rutters prächtigem "Nun danket alle Gott". Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke wird musikalisch mitwirken und ein Grußwort sprechen, der Orgelsachverständige der Landeskirche, Volker Lutz, der das Projekt betreute, wird ebenfalls anwesend sein. Die Vorsitzende des Orgelprojektausschusses, Claudia Ehrmann, Bezikskantor Peter Ammer sowie Dekan Ralf Albrecht erinnern an Meilensteine dieses Gemeinde-Großprojekts.