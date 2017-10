Nagold Ein echt schwäbisches Multitalent

Wie Axel Lekies zudem in Erinnerung rief, war Willy Wiedmann ein echtes Multitalent. Mit 13 Jahren komponierte der gebürtige Ettlinger sein erstes Menuett und später studierte er an der Staatlichen Musikhochschule in Stuttgart, bevor sich Ende der 60er-Jahre noch ein Studium der Malerei in Stuttgart anschloss. Auch als Schriftsteller machte er sich unter verschiedenen Pseudonymen einen Namen. Daneben sorgt derzeit die "Wiedmann Bibel" mit ihren 3333 handgemalten Bildern deutschlandweit für Aufmerksamkeit, die derzeit in der Wildberger Martinskirche multimedial präsentiert wird.

Mit Blick auf den von Willy Wiedmann kreierten Polykonstil mit seinen geometrischen Formen und den musikalischen Hintergrund des Künstlers unterstrich Axel Lekies, dass die ausgestellten Werke sichtlich vom Rhythmus der Musik inspiriert wurden.

Und so eigenständig, wie der Malstil von Willy Wiedmann, war jetzt auch die Vernissage, damit sich die zahlreichen Besucher dem Werk des Künstlers "in einer besonderen Form annähern können", so der Bankvorstand. So hatten sich die Ausstellungsmacher für ein "Künstlergespräch" entschieden, bei dem der Tübinger Kurator Walter Springer mit Walter Schultheiß einen langjährigen Freund und Schüler des Künstlers interviewte. Und auch mit seinen 93 Lenzen bewies der Schauspieler aus Wildberg immer noch eine gehörige Portion Humor. "Weil man den Maler nicht finden konnte, hatte man das Bild aufgehängt", witzelte Walter Schultheiß – der einst mit Willy Wiedmann in der Provence auf den Spuren van Goghs wandelte und jetzt betonte: "Mit ihm konnte man Pferde stehlen." Gerne erinnerte sich Walter Schultheiß an lange Abende im gut bestückten Weinkeller des Künstlers – der auch vom früheren Ministerpräsidenten Lothar Späth durchaus geschätzt wurde.

Zwar hatte Walter Schultheiß bei Willy Wiedmann Malunterricht genommen – doch jetzt bekannte der Schauspieler, dass er "bis heute noch nicht seinen eigenen Stil gefunden hat". Und nun im hohen Alter "mahle ich nur noch Kaffee", scherzte Schultheiß.