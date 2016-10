Nagold Ein Abend rund ums Thema "stiften"

Nagold. "Eigentlich sollte das in den Räumen neben der Stadtbibliothek geplante Bürgerzentrum zur Lesung schon fertig sein", entschuldigte sich Ulrich Mansfeld, Vorsitzender der Urschelstiftung und Vorleser beim Abend "Nagold liest und…stiftet", fast schon bei den Gästen. "Die Fertigstellung wird wohl erst im April nächsten Jahres soweit sein, ein entsprechender Förderantrag läuft", so Mansfeld weiter. Bis dahin werden im rückwärtigen Teil Büros für etwa 20 Nagolder Organisationen entstehen und im vorderen Bereich ein Veranstaltungsraum eingerichtet.

Geschichte über Gebisse im Altersheim amüsiert die Zuhörer

Die Trägerschaft liegt in den Händen der Urschelstiftung. Die Stadt hat die Räume gekauft und dem künftigen Bürgerzentrum für 15 Jahre mietfrei überlassen. Hier finden in Zukunft alle ehrenamtlichen Organisationen an einem Ort eine Heimat für ihr vielfältiges Beratungs- und Informationsangebot. Darüber können hier Veranstaltungen wie der Leseabend in zentraler Lage stattfinden.