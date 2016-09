Nagold Durchhaltevermögen macht Meister

"Es geht darum, den gesamten Bewegungsablauf komplett zu verinnerlichen." Und Knipper macht vor, was er meint. Dafür zieht er sich die traditionelle Kleidung des Kyudo-Schützen an, das Hakama (eine extrem weite Hose) und Keiko-Gi (Jacke). Fortgeschrittene Schützen tragen beim Kyudo auch einen Kimono. Dann setzt Knipper den langen, auffällig asymmetrischen Bambus-Bogen an. Beim "Yumi" ist der obere Wurfarm deutlich länger als der untere. Die asymmetrische Bauart ermöglicht vom langen, oberen Schenkel her einen großen Auszug, der kürzere untere bewirkt eine höhere Pfeilgeschwindigkeit.

Man sieht, wie sich Knippers Körper in jedem der genau getakteten Bewegungen immer mehr anspannt. Seine ganze Haltung, jeder Muskel ist auf den nächsten Abschuss des Karbon-Pfeils fokussiert. Was dabei auffällt: Es gibt weder eine Auflage für den Pfeil am Bogenschaft, noch eine Markierung an der Tefla-Hanf-Sehne, wo der Pfeil angesteckt wird. Alles beruht auf Erfahrung. Wenn Knipper dann am Ende der exakt choreographierten Bewegung den Pfeil endlich abschießt, dreht er die Hand, die den Bogen hält, blitzschnell nach außen, um die Finger aus der Schussbahn des Pfeils und vor allem aus dem Weg der Sehne zu bekommen – sonst "gibt es Schmerzen." Wobei: "Japanische Kampfkunst geht nie ohne Schmerzen." Und man ahnt, wie oft auch für den jungen Knipper in diesem Sport die Schnelligkeit der Handbewegung nicht gereicht hat, um seine Haut aus der Bewegungsbahn von Pfeil und Bogen zu bekommen.

Knippers Pfeile treffen immer völlig sicher die kleine Zielscheibe, das Mato, die in den 28 Metern Entfernung der alten japanischen Schlachtordnung exakt eine Faustbreit über dem Boden hängt – weil man damals in dieser Höhe durch die Rüstung des Gegners dessen weniger geschützten unteren Bereich treffen wollte. Doch dieser Weg, so wie Knipper schießen zu können, ist sehr lang. Verlangt sehr viel Durchhaltevermögen. "Die Wenigsten haben diesen Willen." Sich in unendlich kleinen Schritten der Perfektion im Kyudo zu nähern.

Doch wer sich darauf einlässt, erlebe eine echte Seelenschule. "Es formt dich. Deinen Charakter, deine Persönlichkeit." Man könne, müsse alles hinter sich lassen, wenn man den Bogen aufnimmt. Sich ganz auf die Bewegung konzentrieren – bis sie zu einem natürlichen Reflex werde. Habe man einen neuen, weiteren Schritt geschafft – "wofür man immer die Gruppe, das gemeinsame Training, braucht" – sei es aber das pure Glück. Stolz, besser geworden zu sein. "Auch wenn es eine harte Geduldsprobe sein kann." Aber genau darum gehe es beim Kyudo: "Durchhaltevermögen entwickeln, um wahre Meisterschaft zu erlangen."

Der Einführungskurs des VfL Nagold soll ein erstes Kennenlernen des Kyudo für Neugierige ermöglichen. Ziel des Kurses ist es, herauszufinden, ob die Teilnehmer sich für die Art der Übungspraxis in dieser Bewegungskunst begeistern können. Wer anschließend dabei bleiben will, kann nach den angebotenen ersten vier Unterrichtseinheiten beim VfL Nagold wöchentlich das Training fortsetzen. Anmeldung und Informationen unter: www.kyudo-nagold.de oder Telefon 07452/8 86 60 33 sowie per Email an info@kyudo-nagold.de.