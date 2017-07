Nagold Duo raubt Geschäftsmann Geldtasche

Nagold - Zwei Männer haben am Freitagvormittag in der Nagolder Schillerstraße einem 46-jährigen Geschäftsmann unter Einsatz von Pfefferspray eine Geldtasche mit mehreren tausend Euro geraubt. Eine umfangreich in die Wege geleitete Polizeifahndung führte bisher nicht zu deren Ergreifung.