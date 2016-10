Nagold Dreister Trickbetrüger treibt sein Unwesen

Nagold - Als Daniel Müller (Name von der Redaktion geändert) am Mittwochmorgen in Nagold seine Einkäufe erledigt, erlebt er das, was viele oftmals nur in der Zeitung lesen. Auf dem Kauflandparkplatz spricht ihn ein Mann in einem Anzug an. Er sei Vertreter, müsse bald zum Flughafen und habe noch zwei Messer- und ein Kochtopfset im Auto – Markenqualität, versteht sich. Da es allgemein bekannt sei, dass Messer im Flugzeug nicht erlaubt sind, könne er diese nun zu einem günstigen Preis verkaufen. Müller wird stutzig. "Man kann das Gepäck ja auch einfach aufgeben", entgegnet er.