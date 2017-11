Nagold Drei Verletzte bei Unfall auf B 28

Wie die Polizei berichtet, kam gegen 18.15 Uhr ein VW-Fahrer aus Richtung Nagold. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert in den Gegenverkehr. Dort krachte er in ein anderes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Seite geschleudert, ein drittes Fahrzeug krachte in die beiden Autos hinein.

Drei Menschen wurden verletzt. Die beteiligten Personen hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mit Hilfe von Ersthelfern aus den Autos befreien können. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht.

Bundesstraße voll gesperrt