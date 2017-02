Nagold Drei Verletzte bei Schlägerei unter Frauen

Gegen 2.15 Uhr gerieten in einer Gaststätte in der Stadtmitte zwei 23- und 27-jährige Freundinnen und eine 23-Jährige in Streit. Bei der körperlichen Auseinandersetzung kamen laut Polizei auch ein Glas oder eine Flasche zum Einsatz.

Alle drei Frauen standen erheblich unter Alkoholeinwirkung und erlitten leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt wurden.

Jede der Beteiligten muss mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Tübingen rechnen.