Nagold Double Stage geht in zweite Runde

Was vielversprechend im vergangenen Jahr Premiere feierte, wird 2017 fortgeführt: Künstler aus der Region präsentieren sich bei der zweiten Auflage des Festivals "Nagold Double Stage", das am Samstag, 8. Juli und Sonntag, 9. Juli in und an der Alten Seminarturnhalle Nagold stattfindet.

Insgesamt 37 Acts und eine After-Show-Party auf zwei gleichzeitig bespielten Bühnen in der Alten Seminarturnhalle und auf dem Außengelände sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Ein umfangreiches gastronomisches Angebot macht das Festival zum Fest.

Das vielfältige künstlerische Spektrum der Region zeigt sich darin, dass von Pop und Rock, Heavy Metal, Punk Rock, Soul, Jazz, Latin, A-cappella und Klezmer bis hin zu Kabarett und Zauberei, viele Genres vertreten sind.