Nagold Doppel-Konzert der Big-Bands

Das Konzert findet am Donnerstag, 6. Juli, ab 18 Uhr auf dem Oberamteiplatz, also direkt vor der Polizeiwache statt. Dies ist nur durch das großzügige Entgegenkommen der Nagolder Polizei möglich. Sollte es regnen, muss die Veranstaltung in den Kubus verlegt werden. Der Eintritt zu dieser etwa 90-minütigen Veranstaltung ist frei.

Wer am Donnerstag keine Zeit hat, die Big-Bands zu hören, hat am Samstag, 8.Juli, ab 12 Uhr eine zweite Chance: Die "Seniors" spielen dann in der Reihe "Jazz am Samstag" beim Rathauscafé.