Nagold Disziplin ist das Zauberwort

Und daran soll sich auch in nächster Zukunft nichts ändern, das macht Bürgermeister Hagen Breitling klar, der jetzt die Eckdaten des städtischen Haushalts 2017 der Öffentlichkeit präsentierte. An dieser "letzten Bastion" der jährlichen Schuldentilgung müsse man festhalten und die Haushaltsdisziplin aufrecht erhalten, mahnt Breitling, der den Ergebnishaushalt weiter konsolidieren will.

Ein Weg dazu soll die Reduzierung der Sachaufwendungen im laufenden Betrieb sein. Diese Sachaufwendungen lagen 2015 bei 10,4 Millionen Euro. Die Planansätze für das laufende Jahr liegen da bei 11,4 Millionen Euro, die Ansätze für das kommende Jahr bereits bei 11,9 Millionen Euro.

Personalausgaben steigen kontinuierlich