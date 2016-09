Nagold Diesseits von Afrika

Nagold. Die Volkshochschule lädt am Mittwoch, 21. September, zum Auftaktvortrag des VHS-Kollegs "Diesseits von Afrika – Flucht und Migration, Ursachen und Abhilfen" ab 19 Uhr in die VHS in der Bahnhofstraße 41 ein. Joy Alemazung von "Engagement Global", Außenstelle Stuttgart, spricht über die Fluchtgründe und die Herausforderungen für die Kommunen.