Nagold "Die Zusammenarbeit läuft sehr gut"

Der Deutschen Schule in Shanghai fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb kam die Idee auf, chinesische (pädagogische) Assistenten auf die Schulfremdenprüfung vorzubereiten – also selbst das nötige Personal auszubilden – und das in Kooperation mit der Nagolder Annemarie-Lindner-Schule (ALS).