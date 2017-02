Nagold Die Wohnungen sollen Ende 2018 bezugsfertig sein

Nagold. Es waren große Worte, die Nagolds Oberbürgermeister beim gestrigen Spatenstich in gewählter Runde vortrug: "Wir schlagen heute eine neue Seite in der Stadtgeschichte auf." Es war der Startschuss für das neue Wohnquartier Riedbrunnen – ein 40-Millionen-Euro-Projekt. Bis Ende 2018 sollen in Sichtweite zur Forstkugel auf einem 5900-Quadratmeter-Areal vier Bauten mit 56 Wohnungen entstehen, von denen bislang 30 verkauft sind. Der Oberbürgermeister kam da nicht umhin, Gottlieb Heinrich Zeller zu zitieren: "Wir schaffen etwas, das bleiben wird."