Nagold Die VHS kann auch "Business"

Im Rahmen der Verbandsversammlung des Zweckverbands Volkshochschule Oberes Nagoldtal wurde unter anderem "Urgestein" Margot Novak verabschiedet. Außerdem stand die Vorstellung neuer Mitarbeiter auf dem Programm.

Rohrdorf. Nach 37 Jahren als "Dame für alles" im Dienste der Volkshochschule verabschiedete Verbandsvorsitzender Jürgen Großmann mit einem Blumenstrauß und lobenden Dankesworten Margot Novak in den Ruhestand. Sie war seit 1980, bereits drei Monate nach Gründung der VHS dabei, hat in den vielen Jahren etliche Veränderungen mitgemacht und sich als "Teamplayerin" ausgezeichnet, die den Verband erfolgreich mitgeprägt hat. Bürotechnik und Gestaltung gehörten ebenso zu ihrem Aufgabengebiet wie Pressearbeit und Marketing. "Mit Margot Novak verabschieden wir uns von einem ›Urgestein‹ der VHS", so Großmann.

Vorgestellt wurden auch die neuen Mitarbeiterinnen der VHS, darunter Tina Passon, die die Nachfolge von Margot Novak antritt. Die Medienfachwirtin wird den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing übernehmen. Daneben stellte sich Gertrud Gollor vor, die für allgemeine Verwaltungsaufgaben, wie Abrechnungen bei Integrationskursen, verantwortlich sein wird. Auch Nicole Lauer übernimmt allgemeine Verwaltungsaufgaben. Nicht anwesend waren Andrea Cremer, die die Verstärkung im Team der Geschäftsstelle übernimmt und Bärbel Link, die seit Januar die VHS Ebhausen leitet. Monika Rinderknecht leitet seit Mai die VHS Egenhausen und kümmert sich um die dortigen Planungen und die Organisation.