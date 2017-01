Nagold "Die Summe aller Teile macht es aus"

Nagold/Stuttgart. Schon allein die Größe der Nagolder Delegation, die an diesem Tag auf der CMT in Stuttgart präsent ist, zeigt: der Tourismus wird immer wichtiger für die Stadt, steht deutlich weiter oben auf der Agenda als noch vor etlichen Jahren. Zu Fünft ist man nach Stuttgart gereist: Bürgermeister Hagen Breitling, die Tourismusbeauftragte Theresa Brutscher, Helena Österle von der Tourismusabteilung, Kulturamtsleiterin Dorothee Must und für den Arbeitskreis Tourismus im Bürgerforum, Karin Frey.

Viele Akteure arbeiten zusammen

Dass Karin Frey mit an Bord ist, kommt nicht von ungefähr. Es zeigt, wie man sich die Zukunft des Tourismus in Nagold vorstellt: als ein Zusammenspiel von vielen Akteuren. Deshalb sind an der Ausarbeitung des neuen Tourismuskonzeptes der Stadt auch ganz unterschiedliche Gruppen beteiligt: neben der Stadt und der Agentur "Inspector" aus Hamburg, die einen touristischen Blick von außen auf die Stadt werfen soll, ist auch der Einzelhandel, der City-Verein, die Bürger in Gestalt des Bürgerforums und auch die Wirtschaft in Person von Häfele-Chefin Sibylle Thierer an den Vorgesprächen für das neue Konzept beteiligt. "Denn wir sehen auch unsere Unternehmen als Mitspieler auf dem Tourismussektor", machte Bürgermeister Hagen Breitling auf der CMT in Stuttgart deutlich.