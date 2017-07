Nagold Die Schüler singen mit erstaunlicher Reife

Besonders schön anzuhören war, mit welcher Ernsthaftigkeit die Schüler die "Missa 4 Youth" sangen – ein etwa 40-minütiges modernes geistliches Werk von Tjark Baumann. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Chor diese Messe in der Nagolder Remigiuskirche gesungen. Und Meyer, der eigentlich für dieses Jahr ein weltlicheres Programm im Sinn hatte, staunte nicht schlecht, dass die Schüler eben jene Messe nochmals singen wollten. Gesagt, getan. Im Kubus erklang das Werk nochmals. Sehr zur Freude der Gäste. Und wieder zeigte sich der Chor zum Teil erstaunlich reif, überzeugte auch in den leisen Tönen, vor allem aber in den lauteren und fetzigen Passagen wie dem Gloria oder dem Hosanna. Welche Freude die Schüler am Singen dieser Messe haben, hörte man jedenfalls vom ersten Ton an.

Wer den Mittelstufenchor im Nagolder Kubus erlebte, der weiß, wie gut das Nagolder Gymnasium in Sachen Chorgesang aufgestellt ist – die jetzigen Neuntklässler dürfen ab dem nächsten Schuljahr im großen Vokalensemble der Schule mitsingen. Und so galt es auch nach gut eineinhalb Stunden geballtem Vollprogramm, Abschied zu nehmen. Diesen Part übernahmen diesmal die Schüler selbst. Nach dem Ende der Zugabe "The Rose" setzten sich die jüngeren Schüler auf den Boden, während die Neuntklässler stehen blieben und noch eine weitere Strophe sangen – mit einem selbst kreierten Text über ihren langjährigen Chorleiter Meyer. Der bekam – sichtlich gerührt und völlig überrascht – zum Schluss auch noch einen Pullover geschenkt – bedruckt mit Sprüchen, die er immer wieder in den Proben gerne verwendet.