Nagold Die Regionalität steht im Vordergrund

Nagold. Regionale Küche kennen und lieben lernen – das ist die Intention der Naturpark-Genuss-Messe. Bereits zum zweiten Mal findet die Messe am Sonntag, 23. Oktober, in Nagold statt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es in der Stadthalle Nagold die kulinarische Vielfalt der Region zu entdecken.

Drei Wirte bieten ihre Gerichte an

In der Mitte des Raumes wird es eine "Genusstafel" geben, an dem die Gäste das Essen der drei Naturpark-Wirte – Martin Ziegler (Waldsägmühle, Naturparkhotel & Zinsbachtherme, Pfalzgrafenweiler), Armin Hartmann (Gasthof-Pension zum Schützen, Hornberg) und Franz Berlin (Berlins Hotel KroneLamm, Bad Teinach-Zavelstein) – essen können. Auf dem kleinen Erzeugermarkt können zudem direkt heimische Produkte erworben werden.