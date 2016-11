Nagold Die Krise haben sie als Chance genutzt

Per Flugzeug und Schiff werden diese nach Deutschland transportiert und schließlich in Nagold angeliefert. Von dort treten die Hightech-Produkte wiederum ihre Reise um die Welt an. Dies sind rund 45 Millionen Leiterplatten oder 600 000 Tonnen pro Jahr. Das Produkt geht nach Mexiko, in die Schweiz, nach Österreich, aber auch zurück in fernöstliche Länder, nicht zu vergessen sind die Kunden aus Deutschland.

Verbaut werden die Leiterplatten zum Beispiel in Digitalkameras, Maschinen oder E-Bike-Motoren. Die wohl prominentesten Kunden kommen jedoch aus der Autobranche. Die Leiterplatten für die Freisprecheinrichtung in den Modellen von Fiat kommen ebenso aus Nagold, wie die Platten für Soundsysteme, Beleuchtung oder GPS bei Mercedes. "Jeder hat tagtäglich Leiterplatten in der Hand, nur merkt man es nicht", sagt Falko Borkhart. "Ohne Leiterplatten wären wir wieder in der Welt von 1950", ergänzt Patrick. Übrigens stehen die beiden Brüder ihren Kunden auch beratend zur Seite. Die Materie sei sehr speziell, weshalb viele Kunden auf ihre Expertise vertrauen.

Nicht umsonst nennen sie "technisches Know-how" und "Zuverlässigkeit" als wichtige Faktoren für unternehmerischen Erfolg. Auch künftig wollen sie die Unternehmensgeschichte in Nagold fortschreiben, denn "hier ist unsere Heimat".