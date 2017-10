Nagold Die Knigge-Mentoren sind ihr ganzer Stolz

Nagold. Schon vor der Gründung des Fördervereins gab es einen losen Zusammenschluss an Eltern und Lehrern – einen Förderkreis um die Elternbeiratsvorsitzende Birgit Gnerlich – der sich um die finanzielle Unterstützung des Schulalltags kümmerte. Nach dem Abitur ihres Kindes schied Gnerlich als Elternbeiratsvorsitzende aus. Dennoch wollte sie ihr "Know-How" künftig nicht ungenutzt lassen. Also gründete sie 2007 den Förderverein und leitete ihn fortan bis Februar dieses Jahres.

Nicht nur finanziell, sondern auch ideell unterstützen

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Förderverein nicht nur was die Mitgliederzahlen angeht, entwickelt – 2007 waren es rund 127, heute 369 – sondern auch, in der Spanne der unterstützten Aktivitäten. Waren es zu Beginn hauptsächlich Themen rund um die Musik, welche gefördert wurden, ist es inzwischen eine große Bandbreite. Kennenlern-Ausflüge für die neu zusammengewürfelten achten Klassen, die Streitschlichterausbildung, verschiedene AGs, Projekte zur Berufsvorbereitung und vieles mehr werden bezuschusst. Etwa 200 000 Euro hat der Verein seit seiner Gründung für die verschiedenen Projekte ausgegeben. Das Geld kommt durch Spenden, Mitgliederbeiträge, Zuschüsse, Spenden und eigene Aktionen zusammen. Dort helfen auch oftmals Schüler mit. "Wir zeigen ihnen damit, dass Geld nicht vom Himmel fällt. Außerdem ist es ein erster Kontakt zum Ehrenamt", sagt Jutta Palzhoff, zweite Vorsitzende und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Fördervereins. "Und das passt gut zum Leitbild der Schule." Denn das Gremium möchte nicht nur finanziell, sondern auch ideell unterstützen.