Nagold Die kleinen Geschichten berühren

Nagold. "Es ist ein richtig schöner Beruf", legt Valentic ohne Umschweife direkt los. Seit elf Jahren ist sie im Seniorenzentrum tätig, seit sechs im Bereich Sozialdienst. Und das mit so viel Energie und Freude, dass einem beinahe schwindelig werden könnte.

Begonnen hat die 42-Jährige ihren Berufsweg in einem Bereich, der gegensätzlicher kaum sein könnte: Valentic ist gelernte Steuerfachwirtin, setzte nach der Ausbildung sogar noch ein Studium in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Steuern obendrauf und arbeitete dann jahrelang als Buchhalterin in einem Unternehmen. Dabei wohnte sie mal in Pforzheim, in Hamburg und in Kaiserslautern. Bis es sie wieder zurück nach Nagold verschlug. "Als ich einen unbefristeten Vertrag unterschreiben hätte können, habe ich mir überlegt: ›Willst du das wirklich?‹", erinnert sie sich. Die Antwort lautete ganz klar: Nein. Schon damals hat es ihr viel mehr Freude gemacht, Firmenfeiern oder andere Veranstaltungen zu organisieren, als sich nur mit Zahlen zu beschäftigen.

Zurück in Nagold war sie aber erst einmal planlos. "Da wird sich schon was finden", war sich Valentic dennoch in ihrem unerschütterlichen Optimismus sicher. Sie sollte recht behalten. Im Martha Maria absolvierte sie ein Praktikum, schnupperte unter anderem in den Verwaltungsbereich hinein und verliebte sich regelrecht in diese Arbeit. "Ich mochte ältere Menschen schon immer", erzählt sie. Valentic machte noch den Fachwirt in Sozial- und Gesundheitswesen. Zufällig wurde zeitgleich im Seniorenzentrum Martha Maria eine Stelle frei. "Ich bin sehr froh über den Schlenker, der mich hergeführt hat", sagt sie. Zwar habe sie manchmal immer noch mit Zahlen zu tun, aber eben auch viel mit den 84 Bewohnern des Seniorenzentrums und den anderen Mitarbeitern. Zu den Aufgaben von Valentic gehören zum Beispiel die Organisation von Festen, die Gestaltung des Alltags der Bewohner, Öffentlichkeitsarbeit und Buchhaltung. "Die Mischung ist richtig gut", freut sich die 42-Jährige.