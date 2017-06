Nagold "Die Kirchen können sich nicht aus der Politik raushalten"

Selbstverständlich. Lieber gestern als heute, wenn zeitlich möglich.

Und von der AfD?

Das sicher nicht. Es ist nicht so, dass wir mit denen nicht auch ins Gespräch kommen wollen – mit unseren Positionen! Aber öffentlich bei einem Parteitag der AfD aufzutreten, würde ein völlig anderes Signal setzen bei der derzeitigen Gemenge-Lage. Nämlich, als sei da an dieser Stelle – das würde instrumentalisiert – ein gewisses Einverständnis da. Das würde ich nie und nimmer tun.

AfD-Chef Meuthen hat jüngst bei seinem Auftritt in Nagold erklärt, dass sich die Kirchen gefälligst aus der Politik raushalten sollten. Sollten sie das?

Die Kirchen können sich nicht aus der Politik raushalten, weil das Evangelium auch politisch ist. Aber die Kirchen erstrecken sich nicht, mit dem, was sie als Evangelium weitergeben, allein in der Tagespolitik. Nicht, dass ich damit Jörg Meuthen Recht gebe: Aber es ist ganz klar: Wir sind keine politische Partei. Wir stehen nicht für Zeit, wir stehen für Ewigkeit.

Bei welchen Themen muss sich die Kirche politisch unbedingt einmischen?

Das reicht von A bis Z in viele Bereiche hinein. In den Bereich der Wirtschaftsethik, in den Bereich der Sexualethik, in den Bereich der Verantwortungsethik. Wichtig bleibt: Die Kirche hat da hinein keine verwechselbare Antwort. Also eine Antwort, die schlicht und einfach auch eine nur politische ist. Nein, wir haben Beiträge, Fragen und Antworten, die sich in die Politik mit einmischen, aber weit über sie hinausweisen. Wir sind öffentliche Person, aber das Evangelium erschließt noch andere Horizonte als den rein politischen.

Hätte sich die Kirche auch beim Thema Ehe für alle stärker einbringen sollen?

Das machen wir ja ständig. Wir wissen ja, dass es in unserer Gesellschaft dazu ganz verschiedene Positionen gibt. Meine persönliche als Vorsitzender des württembergischen Pietismus ist ja auch nicht unbekannt.

Und wie lautet Ihre Position in dieser Frage?

Die Ehe ist nach christlichem Verständnis das auf Lebensdauer angelegte Miteinander von Mann und Frau mit der prinzipiellen Offenheit auch für ein Leben mit Nachwuchs in der Zukunft. Das ist die Grundkonstante der Ehe. Und so ist aus meiner Sicht auch die Ehe im Grundgesetz gemeint. Es ist klar, dass sich die Dinge verändern. Damit muss man dann umgehen. Aber meine Stimme möchte ich in diesem Prozess dann auch einbringen. Auch innerkirchlich übrigens. Ganz schwierig wird’s dann, wenn Einzelne das Wort ergreifen und in solchen kirchlichen demokratischen Prozessen quer schießen, weil sie ihre Meinung nach außen posaunen, anstatt in der Synode miteinander zu ringen, was ein Weg ist, den die Kirche verantworten kann.

Die Fragen stellte Roland Buckenmaier