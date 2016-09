Nagold Die Idee von Europa lebt

"Ich bin stolz darauf, ein Deutscher und ein Europäer zu sein"

Bei dieser Gelegenheit ließ Jürgen Großmann nicht unerwähnt, dass "Europa für uns der Garant für Frieden ist", und das sei bei allem was in Europa schief laufe, ein "großes Geschenk". Daher seien eben gerade persönliche Freundschaften so wichtig – denn das geeinte und friedliche Europa sei keine Selbstverständlichkeit, daran müsse man ständig arbeiten. "Ich bin stolz darauf, ein Deutscher und ein Europäer zu sein – und beides geht", betonte der Rathauschef.

Gleichzeitig machte er ein Versprechen: Wenn die gemeinsame Radtour im kommenden Jahr erneut stattfindet, will er die Gruppe an der Stadtgrenze von Nagold mit dem Fahrrad empfangen. Vielleicht sind dann ja auch wieder einige Radler aus Longwy mit von der Partie. Denn 2017 wird das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nagold und Longwy gefeiert.

An diesem Wochenende wurde nun im Schwarzwald gefahren. Quasi als "Einrollen der Beine" wertete Rainer Morlok dabei die rund 65 Kilometer lange Tour durch das Nagoldtal nach Calw – und mit einer kleinen Bergwertung ging es bei idealem Radfahrwetter über Neubulach wieder zurück in Richtung Nagold.

Gestern stand dann eine etwas strammere Etappe über 115 Kilometer in Richtung Loßburg an – und bei Nebel und Regen waren die Bedingungen nicht ganz so optimal wie am Vortag.